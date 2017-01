गणतंत्र दिवस: टी20 मैच से पहले कोहली ने फहराया तिरंगा, बोला भारत माता की जय

इंग्‍लैंड के साथ T20 मैच के लिए यूपी के कानपुर पहुंची इंडियन टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस के मौके पर होटल लैंडमार्क में झंडा फहराया।

Virat Kohli, Mohammad Shami and Rajiv Shukla at #RepublicDay celebrations in Kanpur pic.twitter.com/hFL9SZDtHF

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:02 [IST]

IPL chief Rajeev Shukla, Virat Kohli and Mohammad Shami in Republic Day celebrations in Kanpur. here is pictures.