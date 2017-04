RCBvsRPS: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का फ्लाप प्रदर्शन जारी, पुणे ने 61 रनों से जीता मैच

आईपीएल के दंगल का आज 34वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के बीच पुणे में खेला जा रहा है।

पुणे। आईपीएल के दंगल का 34वें मैच में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 61 रनों से हरा दिया। बैंगलोर के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन एक बार फिर जारी रहा। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलौर की टीम महज 103 रन ही बना सकी। पुणे की बैटिंग पिच को देखते हुए यह लक्ष्य काफी आसान लग रहा था, लेकिन बैंगलौर के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य के आगे भी घुटने टेक दिए। कप्तान विराट कोहली को छोड़ बैंगलौर को कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि मैच में पुणए के तीन ही विकेट गिरे लेकिन बैंगलौर की अच्धई गेंदबाजी के चलते पुणे बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। पुणे की तरफ से सर्वाधिक रन कप्तान स्टीव स्मिथ(45) ने बनाए।

मैच का LIVE UPDATES: पुणे ने 61 रनों से जीता मैच

20 ओवर पूरे, सिर्फ 89 रन बना पाई आरसीबी

बैंगलौर की आखिरी उम्मीद कप्तान कोहली 55 रन बना आउट। आरसीबी को 9वां झटका।

जीत की ओर पुणे, सैमुअल बद्री के रुप में आठवां विकेट गिरा। बैंगलोर को जीत के लिए 18 गेंद पर 76 रनों की जरूरत

आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने जड़ा पचासा

एडम मिलन के रुप में आरसीबी का सातवां विकेट गिरा। इमरान ताहिर ने लिया विकेट।

पुणे ने आरसीबी का छठा विकेट गिराया। 3 रन बना पवन नेगी आउट। इमरान ताहिर ने झटका विकेट।

11 ओवर में पुणे का स्कोर 50 के पार, जीत के लिए अभी भी 108 रनों की जरूरत

आरसीबी को पाचंवा झटका, 1 रन बना स्टुअर्ट बिन्नी। पुणे 10 ओवर में 48/5

बैंगलौर को एक और झटका, 2 रन बना सचिन बेबी आउट। पुणे 8.4 ओवर में 47/4

केदार जाधव के बाद बल्लेबाजी करने उतरे सचिन बेबी, कोहली अभी भी क्रीज पर

केदार जाधव 5 रन बना रनआउट। पुणे का स्कोर 44/3

5 ओवर के बाद बैंगलोर का स्कोर 33/2

आरसीबी को दूसरा झटका, एबी डिविलियर्स 3 रन बना आउट।फर्ग्युसन ने लिया विकेट।

बल्लेबाजी करने उतरे एबी डिविलियर्स, आरसीबी 3 ओवर में 25/1

आरसीबी को पहला झटका, 2 रन बना ट्रेविस हेड आउट। जयदेव उनादकट ने किया आउट।

आरसीबी की पारी शुरू, कप्तान कोहली औरट्रैविस हेड क्रीज पर बंगलौर को जीत के लिए 158 रनों की चुनौती

20 ओवर में तीन विकेट पर 157 रन बना पुणे की पारी समाप्त, धोनी 21 और मनोज तिवारी 44 रन बना रहे नाबाद

18 ओवर के बाद पुणे 139/3, धोनी-मनोज तिवारी क्रीज पर

स्मिथ के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे महेन्द्र सिंह धोनी। 16 ओवर के बाद पुणे का स्कोर- 115/3

पुणे को तीसरा झटका, कप्तान स्मिथ 45 रन बना आउट। स्टुअर्ट बिन्नी ने लिया विकेट।

13वें ओवर की पहली बॉल पर मनोत तिवारी के चौके के साथ पुणे का स्कोर 100 के पार।

राहुल त्रिपाठी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मनोज तिवारी। पुणे का स्कोर 9 ओवर में 63/2

पुणे को लगा दूसरा झटका, राहुल त्रिपाठी 37 रन बना आउट। पवन नेगी ने लिया विकेट।

6 ओवर का पावरप्ले खत्म होने के बाद पुणे का स्कोर - 43/1

4 ओवर के बाद पुणे का स्कोर - 24/1

रहाणे के बाद बल्लेबाजी करने उतरे पुणे के कप्तान स्टीव स्मिथ

चौथे ही ओवर में पुणे को लगा पहला झटका, अंजिक्य रहाणे 6 रन बना आउट। सैमुअल बद्री ने लिया विकेट।

मैच शुरू, रहाणे- राहुल त्रिपाठी का सलामी जोड़ी क्रीज पर

बंगलौर ने जीता टॉस, पुणे को दी पहले बल्लेबाजी दोनों टीमें इस प्रकार हैं: राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स: स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, राहुल त्रिपाठी, एमएस धोनी, मनोज तिवारी, डेनियल क्रिश्चियन, वाशिंगटन सुंदर,दीपक चहर, लोकी फर्ग्युसन, जयदेव उनादकत और इमरान ताहिर। आरसीबी: विराट कोहली, ट्रैविस हेड, एबी डिविलियर्स, केदार जाधव, सचिन बेबी, स्टुअर्ट बिन्नी, पवन नेगी, एडम मिलन, सैमुअल बद्री, श्रीनाथ अरविंद और युजवेंद्र चहल।

