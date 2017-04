GLvsMI: मैच टाई होने के बाद सुपरओवर में मुंबई ने गुजरात को दी मात

सांसे रोक देने वाले इस मैच में गुजरात के 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई जिसके चलते मैच टाई हो सुपरओवर में पहुंच गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

राजकोट। मुंबई इंडियंस ने एक बेहद ही रोमांचक मैच में गुजरात लायंस को हरा दिया। सांसे रोक देने वाले इस मैच में गुजरात के 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई जिसके चलते मैच टाई हो सुपरओवर में पहुंच गया। सुपरओवर में मुंबई के 11 रन के जबाव में गुजरात महज 5 रन ही बना सकी। इससे पहले टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात लायंस की शुरूआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 100 रन पर अपने 7 विकेट खो दिए लेकिन आखिरी ओवर में पुछल्ले बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन के चलते गुजरात 9 विकेट पर 153 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकी। मैच का LIVE UPDATES: सुपरओवर में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के चलते मुंबई इंडियंस ने दर्ज की जीत।

गुजरात की तरफ से एरोन फिंच और ब्राडन मैकुलम बल्लेबाजी करने उतरे

मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने संभाली गेंदबाजी की कमान

मंबई ने सुपरओवर में 11 रन बनाए। गुजरात को जीत के लिए 12 रनों का लक्ष्य।

मुंबई की तरफ से सुपरओवर में केरन पोलार्ड और बटलर बल्लेबाजी करने उतरे

सुपरओवर में गुजरात पहले गेंदबाजी करेगी

गुजरात-मुंबई का मैच टाई, सुपरओवर में होगा फैसला।

मुंबई को नौवां विकेट गिरा। जडेजा ने बुमराह को किया आउट। मुंबई को आब जीत के लिए 3 बॉल पर चार रन चाहिए।

मुंबई को जीत के लिए अब 6 बॉल में 11 रन चाहिए। विकेट सिर्फ एक बाकी।

मुंबई इंडियंस को एक और झटका। इरफान पठान ने मिचेल मैकलन को किया रनआउट

मुंबई इंडियंस के हाथ से जीत निकलती नजर आ रही है। मुंबई को जीत के लिए अभी 7 बॉल पर 12 रन चाहिए।

हरभजन सिंह खाता खोले बिना आउट। मुंबई को सातवां झटका।

मुंबई इंडियंस को एक और झटका, हार्दिक पांड्या के रुप में छठा विकेट गिरा

रोमांचक मोड़ पर मैच, केरन पोलार्ड(15) के रुप में मुंबई का पाचवां विकेट गिरा। थम्पी ने लिया विकेट।गुजरात की मैच में जोरदार वापसी, पार्थिव पटेल 70 रन बना आउट। 14 ओवर बाद मुंबई 109/4

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केरन पोलार्ड ने पहली ही बार में चौका जड़ खोला खाता

मुंबई को तीसरा झटका, रोहित शर्मा 5 रन बना आउट। फॉकनर ने लिया विकेट।

11 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 90/2, पार्थिव पटेल और रोहित शर्मा क्रीज पर

मुंबई को दूसरा झटका, नीतिश राणा 19 रन बना आउट। अंकित सोनी ने लिया विकेट

पार्थिव पटेल ने जड़ा पचासा, मुंबई 8 ओवर में 72/1

6 ओवर के पावरप्ले के बाद मुंबई का स्कोर- 52/1

पार्थिव पटेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतिश राना ने छक्का लगा खोला खाता

मुंबई को पहला झटका, 9 रन बना बटलर रनआउट

मुंबई इंडियंस की तेज शुरूआत, 3 ओवर में स्कोर 40/0

मुंबई की तरफ से पार्थिव पटेल- बटलर की सलामी जोड़ी क्रीज पर

154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस

गुजरात ने मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 154 रनों की दी चुनौती

आखिरी बॉल पर छक्का अंकित सोनी ने जड़ा छक्का। गुजरात 150 के पार।

जेम्स फॉकनर भी आउट। बुमराह ने किया आउट। 19 ओवर के बाद गुजरात 144/9

19 ओवर में गुजरात को लगा आठवां झटका, टाय(25) को बुमराह ने किया रन आउट

आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ रहे हैं फॉकनर और टाय

16 ओवर में स्कोर 102/7

गुजरात को लगा सातंवा झटका, इरफान पठान 2 रन बना आउट

जडेजा के रुप में गुजरात का छठा विकेट गिरा। 23 रन बना हुए आउट। हार्दिक पांड्या ने लिया विकेट।

12 ओवर के बाद गुजरात लायंस का स्कोर- 84/5

गुजरात का पांचवा विकेट गिरा, ईशान किशान 48 रन पर आउट। हरभजन सिंह ने लिया विकेट।

9 ओवर में गुजरात का स्कोर 63/4

दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जडेजा ने छक्का लगा खोला खाता।

मुबंई ने गुजरात को दिया चौथा झटका, दिनेश कार्तिक 2 रन बना आउट

सुरेश रैना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए एरोन फिंच खाता खोले बिना आउट, मलिंगा ने लिया विकेट।

गुजरात को दूसरा झटका, कप्तान सुरेश रैना 2 रन बना आउट। बुमराह ने लिया विकेट।

मैकुलम के बाद कप्तान सुरेश रैना बल्लेबाजी करने उतरे, 3 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 36/1

दूसरे ही ओवर में गुजरात को पहला झटका, मैकुलम (6) को मलिंगा ने किया बोल्ड।

मैच शुरू, ईशान किशन और ब्राडन मैकुलम की सलामी जोड़ी क्रीज पर

गुजरात लॉयंस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला दोनों टीमें इस प्रकार हैं: गुजरात लायंस: सुरेश रैना (कप्तान), अक्षदीप नाथ, शुभम अग्रवाल, बासिल थांपी, ड्वेन स्मिथ, चिराग सूरी, जेम्स फॉकनर, ऐरोन फिंच, मनप्रीत गोनी, इशान किशन, रविंद्र जडेजा, शादाब जकाती, दिनेश कार्तिक (विकेट कीपर), धवल कुलकर्णी, प्रवीण कुमार, ब्रेंडन मैक्कुलम, प्रदीप सांगवान, जैसन रॉय, जयदेव शाह, शैली शौर्य, नाथु सिंह, तेजस बरोका और एंड्रीयू टाई। मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), लेंडल सिमंस, मिचेल जॉनसन, नीतीश राणा, पार्थिव पटेल (विकेट कीपर), सौरभ तिवारी, श्रेयस गोपाल, टिम साउथी, लसिथ मलिंगा, क्रुनाल पांड्या, किरोन पोलार्ड, अंबाती रायुडु, असेला गुनारत्ने, हरभजन सिंह, हार्दिक पांड्या, जगदीश सुचीथ, जसप्रीत बुमरा, जोस बटलर, कर्ण शर्मा और आर. विनय कुमार।

WHAT OTHERS ARE READING