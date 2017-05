Highlights: संदीप शर्मा के आगे कोहली-गेल-डिविलियर्स सभी ने टेके घुटने, 9वां मैच हारी बैंगलोर

आईपीएल-10 दंगल के 43वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 19 रनों से हरा दिया।

बेंगलुरू। आईपीएल-10 दंगल के 43वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 19 रनों से हरा दिया। खराब फार्म में चल रही विराट कोहली की टीम आरसीबी का निराशाजनक प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा और 139 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम 119 रनों पर ही आलआउट हो गई। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकट 138 रन का स्कोर खड़ा किया। इस जीत के साथ ही पंजाब ने आईपीएल प्लेऑफ में पहुंतने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। मैच में पंजाब के युवा गेंदबाज संदीप शर्मा को बेहतरीन गेंदबाजी के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। बैंगलोर के बल्लेबाजों ने जारी रखा अपना फ्लॉप प्रदर्शन आईपीएल में सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ खेल रही आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस मैच में भी अपना खराब प्रदर्शन जारी रखा। 139 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पंजाब के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की लेकिन आरसीबी के आधे बल्लेबाजों ने गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेल कर अपने विकेट गवाएं। इन बल्लेबाजों में केदार जाधव, एबी डिविलियर्स और कप्तान कोहली भा शामिल हैं। आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल (0), मंदीप सिंह (46), विराट कोहली (6), एबी डिविलियर्स (10), केदार जाधव (6), शेन वाटसन (3), पवन नेगी (21), श्रीनाथ अरविंद (4), अनिकेत चौधरी (4), सैमुअल बद्री (8) और योजेन्द्र चहल ने 4 रन बनाए। संदीप शर्मा ने की धारदार गेंदबाजी 139 रन के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरूआत काफी खराब रही और आरसीबी ने पहले 5 ओवर में ही 3 विकेट खो दिए। खास बात यह है कि यह तीनों विकेट संदीप शर्मा ने लिया। संदीप शर्मा ने आरसीबी के तीनों बड़े सितारे क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को चलता कर आरसीबी को दबाव में ला दिया। संदीप शर्मा ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर तीन विकेट झटके। संदीप के अलावा ग्लैन मैक्सवेल ने मध्यक्रम में दो विकेट लेकर आरसीबी की कमर तोड़ दी। इसके बाद 18वें ओवर की शुरूआती दो गेंद पर लगातार दो विकेट लेकर अक्षर पटेल ने भी रही-सही कसर पूरी कर दी। पंजाब की बल्लेबाजी भी नहीं थी कुछ खास इससे पहले टॉस बार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। पंजाब के बल्लेबाज 'तू तल मैं आया' की तर्ज पर आउट होते गए। पंजाब की धीमी बल्लेबाज का ये हाल था कि पहले 15 ओवर में 5 विकेट खोर सिर्फ 84 रन बनाए। हालांकि आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने आकर टीम को संभाल लिया और सिर्फ 17 गेंद पर 38 रन बना पंजाब को 138 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। पंजाब की तरफ से हाशिम अमला, मार्टिन गुप्टिल, शान मार्श (20), मनन वोहरा (25), रिद्धिमान साहा (21), ग्लेन मैक्सवेल (6), अक्षर पटेल (38), और मोहित शर्मा ने 6 रन बनाए। बैंगलोर के गेंदबाजों ने दिखाया दम आईपीएल से पहले ही बाहर हो चुकी रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने आज पहली पर अपने पूरे शवाब पर थे। कम उछाल वाली चेन्नास्वामी स्टेडियम के पिच पर बैंगलोर के गैंदबाजों को खुब छकाया। आरसीबी ने मैच के पहले ही ओवर से आरसीबी के विकेट चटकाने शुरू कर दिए। आरसीबी की तरफ से अनिकेत चौधरी और योजेन्द्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लिए। वहीं पवन नेगी, श्रीनाथ अरविंद और शेन वाटसन ने एक-एक विकेट लिए। हालांकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया और आरसीबी यह मैच 10 रन से हार गई।

