गौतम गंभीर ने सुकमा के शहीदों के नाम की 'मैन ऑफ द मैच' में मिली राशि

कोलकाता। आईपीएल के दंगल में आज 32वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के नायक रहे कप्तान गौतम गंभीर, जिन्होंने 70 रनों की पारी खेल मैच कोलकाता नाइटराइडर्स के झोली में डाल दिया। गंभीर को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरूस्कार से नवाजा गया, पुरूस्कार लेने आए गंभीर ने सुकमा के शहीदों को याद करते हुए सारी राशि उनके नाम कर दी। इससे पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली डेयरविल्स ने शुरूआत तो शानदार की। दिल्ली की बल्लेबाजी देखकर एक बार तो ऐला लगा जैसे दिल्ली 200 रन से भी ज्यादा का स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन एक बार दिल्ली के बल्लेबाज आखिरी ओवर में लड़खड़ा गए जिसके चलते केकेआर के गेंदबाज दिल्ली को 160 रन पर समेटने में कामयाब हो सके। सुनील नारायण ने करुण नायर का विकेट ले पलटा मैच का पासा पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने केकेआर के खिलाफ शुरूआत की। सलामी बल्लेबाज करुण नायर औक संजू सैमसन ने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। दोनों बल्लेबाज अच्छे लय में थे लेकिन तभी 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण ने करुण नायर को आउट कर मैच का रुख केकेआर की तरफ मोड़ दिया। नायर के आउट होने के बाद दिल्ली की रनगति काफी धीमी हो गई। संजू सैमसन और अय्यर ने जरूर टीम को संभालने की कोशिश की लेकिन इन्हें टीम के बाकि खिलाड़ियों की तरफ कोई सहयोग नहीं मिला। आखिरी ओवर में एक के बाद एक आउट हुए दिल्ली के बल्लेबाज एक बार 200 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने का सपना देख रही दिल्ली की टीम आखिरी ओवर में अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते 160 रन के स्कोर पर सिमट गई। आखिरी 5 ओवर में दिल्ली ने 4 विकेट खोकर 29 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से करुण नायर (15), संजू सैमसन (60) , श्रेयस अय्यर (47), ऋषभ पंत (6), क्रिस मोरिस (11), अंकित बवाने(12) और कोरी एंडरसन ने 2 रन बनाए। उथप्पा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने दिलाई जीत 161 रनों का पीठा करने उतरे कोलकाता की टीम को पहला झटका दूसरे ही ओवर सुनील नारायण के रुप में लग गया। लेकिन सुनील नारायण के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रॉबिन उथप्पा ने 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल मैच केकेआर के पाले मे ला दिया। उथप्पा ने 33 गेंद पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। इसके साथ ही उथप्पा इस आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उथप्पा ने अब तक 17 छक्के लगाए हैं। 71 रनों की पारी खेल गंभीर बने 'मैन ऑफ दे मैच' केकेआर कप्तान गौतम गंभीर ने 71 रनों की नाबाद पारी खेल मैच में एक पल के लिए भी दिल्ली डेयरडेविल्स को हावी नहीं होने दिया। गौतम को 71 रनों की इस 'गंभीर' के लिए 'मैन ऑफ द मैच' का अवार्ड दिया गया।अवार्ड लेने गए गंभीर ने सुकमा के शहीदों को याद करते हुए अवार्ड में मिली सारी राशि शहीदों के नाम कर दी। इस पारी के साथ ही गंभीर इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मैन ऑफ द मैच समारोह में गंभीर को आरेंज कैंप पहनाया गया।

