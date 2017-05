Highlights: युवराज सिंह की मेहनत पर हैदराबाद के गेंदबाजों ने फेरा पानी

आईपीएल-10 दंगल के 40वां मैच में आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 19.1 ओवर में जीत हासिल की।

नई दिल्ली। आईपीएल-10 दंगल के 40वां मैच में आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 19.1 ओवर में जीत हासिल की। दिल्ली की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और एक बार मुश्किल लग रहे 186 रन के स्कोर को आसानी से हासिल कर लिया। इससे पहले 186 रनों इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट खेकर 185 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से युवराज सिंह ने 70 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। दिल्ली के विकेट गिरते रहे, रन बनते रहे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की धीमी पिच पर 186 रन के स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने शूरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर अपने उपर दबाव को कभी बढ़ने नहीं दिया। बीच-बीच में विकेट भी गिरते रहे लेकिन इसका असर दिल्ली के बल्लेबाजी पर नहीं दिखा। दिल्ली के सभी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों को दबाव में रखा और आसानी से जीत हासिल कर ली। दिल्ली की तरफ से संजू सैमसन (24), करुण नायर (39), ऋषभ पंत (34), श्रेयस अय्यर(33), कोरी एंडरसन (41) और क्रिस मोरिस ने 15 रन बनाए। युवराज सिंह का कैच छोड़ना पड़ा भारी इससे पहले डेविड वॉर्नर और शिखर धवन की जोड़ी ने सनराइजर्स की टीम को बेहतरीन शुरुआत दी लेकिन हैदराबाद को 185 रन के स्कोर तक पहुंचाने में युवराज सिंह ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवराज ने 41 गेंदों पर ताबड़तोड़ 70 रन बनाए। लेकिन युवराज सिंह जब बैटिंग करने आए तो बिल्कुल भी लय में नहीं थे। शुरूआती 10 गेंदें तो वो किसी तरह से बल्ले से टच कर 1 रन लेने की कोशिश करते रहे। इसी बीच 28 रन पर संजू सैमसन ने युवराज सिंह का कैच छोड़ दिया। इसके बाद तो मानो युवराज का फार्म ही वापस आ गया। आखिरी तीन ओवर में उन्होंने सभी गेंदबाजों की जोरदार धुनाई की। युवराज सिंह ने 70 रन की नाबाद पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्के लगाए। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने युवराज की इस मेहनत पर पानी फेर दिया। मोहम्मद शमी बने मैन ऑफ द मैच दिल्ली के गेंदबाज मोहम्मद शमी को मैच में बहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। शमी ने 4 ओवर में 36 रन दो विकेट लिए। शमी ने तप विकेट लिए जब डेविड वार्नर और केन विलियमसन क्रीज पर जम गए थे और एख और खतरनाक पारी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन शमी ने इन दोनों को चलता कर दिया। वार्नर और केन विलियमसन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद अगले 7-8 ओवर तक रन बनाने के लिए जूझती दिखी। जहीर खान की जगह करुण नायर ने की कप्तानी इससे पहले दिल्ली को मैच की शुरूआत से पहले ही उस वक्त बड़ा झटका लगा पिछले मैच में लगी चोट के कारणों डॉक्टरों ने इस मैच में जहीर खान को खेलने से मना कर दिया। जहीर खान की अनुपस्थिति में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करूण नायर ने की। हालांकि दिल्ली मैच भले जीत गई हो लेकिन पहली पारी में गेंदबाजी के समय दिल्ली को जहीर खान की कमी खलते साफ महसूस किया जा सकता था।

