Highlights: ऋषभ पंत की करिश्मा पारी के आगे मेमने बने गुजरात के 'शेर'

आईपीएल-10 दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ पंत की करिश्माई पारी के चलते गुजरात लायंस को 7 विकेट से हरा दिया।

नई दिल्ली। आईपीएल-10 दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ पंत की करिश्माई पारी के चलते गुजरात लायंस को 7 विकेट से हरा दिया। 209 रन के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाजों ने धमामकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एकतरफा बना दिया और 17.3 ओवर में ही 214 रन बना 7 विकेट से मैच जीत लिया। दिल्ली के इस जीत के नायक रहे ऋषभ पंत जिन्होंने 93 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल मैच को दिल्ली को झोली में डाल दिया। इससे पहले टॉस हार कर पहेल बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात लॉयंस ने कप्तान सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी के चलते 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया लेकिन ऋषभ पंत के करिश्माई पारी के आगे यह लक्ष्य छोटा पड़ गया। ऋषभ पंत ने लगाए 9 छक्के 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को 24 रन पर ही पहला झटका लग गया। साथ ही 10 से ज्यादा रन रेट बनाने का दबाव। लेकिन तीसरे नंबर पर पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋषभ पंत ने अगले कुछ ही ओवर में अपने ताबड़तोड़ बैटिंग से दवाब गुजरात के गेंदबाजों पर ला दिया। ऋशभ पंत ने 43 गेंद पर 97 रन की यादगार पारी खेली। ऋषभ कितनी आक्रामक पारी खेल रहे थे इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पंत ने इस पारी में 9 छक्के और 6 चौके लगाए। दिल्ली के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी ऋषभ का बखूबी साथ देते हुए 31 गेंद में ताबड़तोड़ 61 रन बनाए। दिल्ली के अन्य बल्लेबाज करुण नायर (12), श्रेयर अय्यर (14) और कोरी एंडरसन ने 18 रन बनाए। छक्कों का नया रिकार्ड दिल्ली और गुजरात के इस मैच में एक नया रिकार्ड बना वो भी छक्कों का। इस मैच में कुल 31 छक्के लगे जो अभी तक किसी भी मैच नही लगे है। इससे पहले एक मैच में सबसे ज्यादा 29 छक्के लगने का रिकार्ड था। 31 छक्कों में से 9 छक्के अकेले ऋषभ पंत ने लगाए वहीं संजू सैमलन ने भी 7 छक्के लगाए। गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक ने भी 5-5 छक्के लगाए। सचिन तेंदुलकर ने की ऋषभ की तारीफ ऋषभ पंत की शानदार पारी की तारीफ से मास्टचृर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर भी खुद को रोक नहीं पाए। सचिन ने ट्वविटर पर ऋषभ की तारीफ करते हुए लिखा, 'मैंने आइपीएल के दसों सीजन में जो भी बेहतरीन पारियां देखी है ऋषभ पंत की यह पारी भी उनमें से एक है'। किसी नौजवान के लिए 'क्रिकेट के भगवान' सचिन की तरफ से तारीफ के यह शब्द किसी वर्ल्डकप से कम नहीं है। रैना-कार्तिक ने दिल्ली के गेंदबाजों का निकाला दम इससे पहले टॉस हार कर पहेल बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात लॉयंस ने कप्तान सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी के चलते 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात के पहले दो विकेट सिर्फ 10 रन पर ही गिर गए थे लेकिन उसके बाद सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक ने न सिर्फ गुजरात की पारी संवारी बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर टीम का स्कोर 200 को पार भी पहुंचाया। रैना ने 43 गेंद में 5 चौके और 5छक्के की मदद से 77 रन बनाए। वहीं दिनेश कार्तिक ने 34 गेंद में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 65 रन बनाए। गुजरात के अन्य बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ (9), ब्रैंडन मैकुलम (1), एरोन फिंच (27), ईशान किशन (4), रविंद्र जडेजा (18), जेम्स फॉकनर (1) और प्रदीप सांगवान ने 1 रन बनाए।

