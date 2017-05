KKRvsRCB: कोलकाता ने जीता टॉस, बैंगलोर को दी पहले बल्लेबाजी

आईपीएल-10 के दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है।

बेंगलुरू। आईपीएल-10 के दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। कोलकाता नाइटराइडर्स जहां इस मैच में आरसीबी को हरा कर आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचाने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं तो वहीं आईपीएल से पहले ही बाहर हो चुकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को जीत खोया हुआ साख वापस पाना चाहेगी। बता दें कि आईपीएल इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक 19 बार भिड़ चुकी है जिसमें से 9 बार आरसीबी और 10 बार केकेआर विजयी रही है। मैच का LIVE UPDATE: कोलकाता ने जीता टॉस, बैंगलोर को दी पहले बल्लेबाजी

कुछ ही देर में होगा टॉस दोनों टीमें इस प्रकार है:

कोलकाता नाइट राइडर्स: गौतम गंभीर (कप्तान), सुनील नरेन, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, सूर्यकुमार यादव, पीयूष चावला, रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान, शेल्डन जैक्सन, अंकित सिंह राजपूत, ट्रैंट बाउल्ट, क्रिस वोक्स, ऋषि धवन, नाथन कल्टर नाइल, रोवमान पावेल, आर. संजय यादव, इशांक जग्गी, डारेन ब्रावो, सायन घोष और कोलिन डी ग्रांडहोमे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), श्रीनाथ अरविंद, अवेश खान, सैमुएल बद्री, स्टुअर्ट बिन्नी, युजवेंद्र चहल, अनिकेत चौधरी, अब्राहम डिविलियर्स, प्रवीण दुबे, क्रिस गेल, हरप्रीत सिंह, ट्रैविस हेड, इकबाल अब्दुल्ला, केदार जाधव, मनदीप सिंह, टाइमल मिल्स, एडम मिलने, पवन नेगी, हर्षल पटेल, सचिन बेबी, तबरेज शम्सी, बिली स्टेनलाक, विष्णु विनोद और शेन वाटसन।

