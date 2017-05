MIvsDD: मुंबई की अच्छी शुरूआत, 6 ओवर में स्कोर 60/0

आईपीएल-10 के दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है।

नई दिल्ली। आईपीएल-10 के दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। दिल्ली की नजरें आज का मैच जीत आईपीएल प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित करने पर है तो वहीं मुंबई इंडियंस आज का मैच जीत आईपीएल अंकतालिका में अपना पहला स्थान बरकरार रखना चाहेगी। मैच का LIVE UPDATES: मुंबई की अच्छी शुरूआत, 6 ओवर में स्कोर 60/0

मैच शूरू, मुंबई की तरफ से सिमन्स-पार्थिव की सलामी जोड़ी क्रीज पर

दिल्ली ने जीता टॉस, मुंबई को दी पहले बल्लेबाजी

कुछ ही देर में होगा टॉस दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

दिल्ली डेयरडेविल्स: जहीर खान, मोहम्मद समी, शाहबाज नदीम, जयंत यादव, अमित मिश्रा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, करुण नायर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सी.वी. मिलिंद, खलील अहमद, प्रत्यूष सिंह, मुरुगन अश्विन, आदित्य तारे, शशांक सिंह, अंकित बावने, नवदीप सेनी, कोरी एंडरसन, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस, कगीसो रबाडा, क्रिस मोरिस, कार्लोस ब्रैथवेट मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, जोस बटलर, श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम, असेला गुणारत्ने, हरभजन सिंह, मिशेल जॉनसन, कुलवंत खेजरोलियास, सिद्धेश लाड, मिशेल मैक्लेघन, लसिथ मलिंगा, हार्दिक पांड्या, पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), केरन पोलार्ड, निकोलस पूरन, दीपक पुनिया, नीतीश राणा, जितेश शर्मा, कर्ण शर्मा, लेंडल सिमंस, टिम साउदी, जगदीश सुचिता, सौरभ तिवारी और आर.विनय कुमार

