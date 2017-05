आखिर क्यों सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है युवराज सिंह की चर्चा

नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज बल्लेबाज और हैदराबाद टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह एक खास वजह से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे हैं। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में युवराज सिंह अपनी विरोधी खिलाड़ी के साथ अपने अलग व्यवहार के लिए चर्चा में है।

दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैच में जिस तरह से युवराज सिंह ने अपने जूनियर खिलाड़ी के साथ व्यवहार किया उसके बाद लाखों लोग उनके इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं और युवराज सिंह का शुक्रिया अदा कर रह हैं। दरअसल जिस वक्त दिल्ली के खिलाड़ी रिशभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके जूतों के फीते खुल गए, लेकिन 19 साल के इस खिलाड़ी के लिए खुद युवराज सिंह आगे आए और उन्होंने झुकर उनके जूतों के फीते को बांधा।

युवराज सिंह की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर साझा हो रही है, इस तस्वीर को आईपीएल की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, जिसके बाद इस तस्वीर को काफी लोगो ने शेयर किया। युवराज सिंह ने इस मैच में 41 गेंदों पर 70 रनों की शानदार पारी खेली थी जिसकी बदौलत हैदराबाद की टीम ने 185 रन बनाए थे। युवराज की तस्वीर पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं जो किसी भी क्रिकेट और युवी के फैन के दिन को बना सकता है।