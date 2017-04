KKRvsSRH: कोलकाता से हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी हैदराबाद

आईपीएल 10 के दूसरे दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा।

हैदराबाद। आईपीएल 10 के दूसरे दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। अंकतालिका में टॉप में पर चल रही कोलकाता नाईट राइडर्स ने लगातार 4 मैचों में जीत का डंका बजाकर अपने प्रेमियों को खुशी से गदगद किया है इसलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपने विजयी सफर को यूं ही बरकरार रखे। तो वहीं दूसरी ओर अंकतालिका में तीसरे नंबर पर चल रही सनराइजर्स हैदराबाद का प्रयास होगा कि वो आज के मैच में कोलकाता से मिली पहले मैच की हार का बदला ले। बता दें कि पिछले मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को 17 रनों से हराया था। मैच का LIVE UPDATE: दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: गौतम गंभीर (कप्तान), सुनील नरेण, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, सूर्यकुमार यादव, पीयूष चावला, रॉबिन उथप्पा, शाकिब अल हसन, क्रिस लिन, उमेश यादव, यूसुफ पठान, शेल्डन जैक्सन, अंकित सिंह राजपूत, टैंट बोल्ट, क्रिस वोक, ऋषि धवन, नाथन कोल्टर-नाइल, रोवमान पावेल, आर. संजय यादव, इशांक जग्गी, डारेन ब्रावो, सायन घोष और कॉलिन डी ग्रैंडहोमे। टीमें (संभावित) : सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर (कप्तान), शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, मोइजेज हेनरीक्स, नमन ओझा, रिकी भुई, केन विलियमसन, सिद्धार्थ कौल, बिपुल शर्मा, आशिष नेहरा, युवराज सिंह, बेन कटिंग, अभिमन्यू सिंह, मुस्ताफिजुर रहमान, बरिंदर सरन, दीपक हुड्डा , विजय शंकर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, एकलव्य द्विवेदी, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद नबी, बेन लाफलिन, तन्मय अग्रवाल और प्रवीण तांबे।

