KKRvsDD: गंभीर और उथप्पा की आंधी में उड़ गए दिल्ली के डेयरडेविल्स

आईपीएल के दंगल में आज 32वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच ईडनगार्डन में खेला जा रहा है।

कोलकाता। कोलकाता। आईपीएल के दंगल में आज 32वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के नायक रहे कप्तान गौतम गंभीर, जिन्होंने 70 रनों की पारी खेल मैच कोलकाता नाइटराइडर्स के झोली में डाल दिया। इससे पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली डेयरविल्स ने शुरूआत तो शानदार की। दिल्ली की बल्लेबाजी देखकर एक बार तो ऐला लगा जैसे दिल्ली 200 रन से भी ज्यादा का स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन एक बार दिल्ली के बल्लेबाज आखिरी ओवर में लड़खड़ा गए जिसके चलते केकेआर के गेंदबाज दिल्ली को 160 रन पर समेटने में कामयाब हो सके। मैच का LIVE UPDATES: गौतम की 'गंभीर' पारी के चलते केकेआर दिल्ली को 7 विकेट से हराया

17वें ओवर में केकेआर ने हासिल की जीत, 71 रन बना नाबाद रहे गंभीर

केकेआर को तीसरा झटका, मनीष पांडे 5 रन बना आउट। रबाडा ने किया बोल्ड।

कप्तान गंभीर ने जड़ा पचासा, 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 125/2

केकेआर को लगा दूसरा झटका, 59 रन बना उथप्पा रनआउट। करुण नायर ने लिया विकेट।

10वें ओवर में गंभीर के चौके के साथ केकेआर के 100 रन पूरे

रॉबिन उथप्पा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 24 गेंदों में जड़ा पचाया



8 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 80/1, आक्रामक पारी खेल रहे हैं उथप्पा

कोलकाता की शानदार शुरूआत, छठें ओवर में गंभीर के चौके के साथ टीम के 50 रन पूरे

5 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 36/1

केकेआर को दूसरे ही ओवर में लगा पहला झटका, सुनील नारायण 4 रन बना आउट। रबाडा ने किया बोल्ड।

केकेआर की पारी शुरू, गौतम गंभीर के साथ फिर ओपनिंग करने उतरे सुनील नारायण केकेआर को जीत के लिए मिली 161 रनों की चुनौती

दिल्ली डेयरविल्स की पारी खत्म, 20 ओवर में 160/6

दिल्ली डेयरविल्स को छठा झटका, 19ओवर में 11 रन बना क्रिस मोरिस आउट

19वें ओवर में दिल्ली का स्कोर 150 के पार

दिल्ली को लगा पांचवा झटका, कोरी एंडरसन 2 रन बनाकर हुए रनआउट।

दिल्ली डेयरविल्स को बड़ा झटका, 6 रन बना ऋषभ पंत आउट। कुल्टर-नाइल ने एलबीडब्ली किया।

15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर- 131/2

दिल्ली को दूसरा झटका, संजू सैमसन 64 रन बना आउट। उमेश यादव ने लिया विकेट।

संजू सैमसन ने जड़ा पचासा

#KKRvsDD: दिल्ली डेयरविल्स की सधी शुरूआत, 13वें ओवर में स्कोर 100 के पार

10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 78/1

दिल्ली डेयरविल्स की अचछी शुरूआत, 5वें ओवर में स्कोर 50 के पार

दिल्ली डेयरविल्स को पहला झटका, करुण नायर 15 रन बना आउट। सुनील नारायण ने किया एलबीडब्लू।

दिल्ली डेयरविल्स की शानदार शुरूआत, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 31/0

मैच शुरू, संजू सैमसन और करुण नायर की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने उतरी

केकेआर ने जीता टॉस, कप्तान गंभीर ने पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: गौतम गंभीर (कप्तान), सुनील नरेन, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, रोबिन उथप्पा (विकेटकीपर), उमेश यादव, युसुफ पठान, शेल्डन जैकसन, क्रिस वोक्स,नाथन कोल्टर निले, और कोलिन डी ग्रैंडहोमे। दिल्ली डेयरडेविल्स: जहीर खान (कप्तान), करुण नायर, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अंकित बवाने, कोरी एंडरसन, क्रिस मोरिस, कागीसो रबाडा, अमित मिश्रा और पैट कमिंस।

