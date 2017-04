KXIPvsDD: दिल्ली को लगा सातवां झटका, कोरी एंडरसन 18 रन बना आउट

आईपीएल के दंगल का 36वां मैच कुछ ही देर में दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है।

मोहाली। आईपीएल के दंगल का 36वां मैच कुछ ही देर में दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली की टीम जहां इस मैच को जीतकर जहां लगातार हार के क्रम को खत्म करने की कोशिश करेगी वहीं दूसरी ओर अंकतालिका में नंबर 6 पर चल रही पंजाब की टीम अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करेगी।ये दोनों टीमों के बीच में दूसरा मैच है, पहले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराया था। मैच का LIVE UPDATE: दिल्ली को लगा सातवां झटका, कोरी एंडरसन 18 रन बना आउट। वरूण एरोन ने लिया विकेट

14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 59/6

9 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 33/6

दिल्ली को छठा झटका, क्रिस मोरिस को अक्षर पटेल ने 2 रन पर किया आउट

दिल्ली को पाचंवा झटका,ऋषभ पंत को मैक्सवेल ने 3 रन पर किया आउट

7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 29/4, ऋषभ पंत औऱ कोरी एंडरसन क्रीज पर

दिल्ली को चौथा झटका, कप्तान करुण नायर को अक्षर पटेल ने 11 रन पर किया आउट

संदीप शर्मा ने दिल्ली को तीसरा झटका देते हुए श्रेयस अय्यर को 6 रन पर किया आउट

3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 7/2

पंजाब को दूसरी सफलता, संदीप शर्मा ने संजू सैमसन को 5 रन पर किया चलता।

दिल्ली की धीमी शुरूआत, 2 ओवर बाद स्कोर 2/1

पहले ही ओवर में दिल्ली को लगा झटका, बिलिंग्स खाता खोले बिना पवेलियन लौटे बिलिंग्स। संदीप शर्मा ने लिया विकेट।

दिल्ली की तरफ से संजू सैमसन और बिलिंग्स की सलामी जोड़ी क्रीज पर

जहीर खान की जगह आज करूण नायर कर रहे हैं दिल्ली की कप्तानी

पंजाब ने जीता टॉस, दिल्ली को दी पहले बल्लेबाजी दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

किंग्स इलेवन पंजाब:ग्लेन मैक्सवेल (कप्तान), डेविड मिलर, मनन वोहरा, हाशिल अमला, शॉन मार्श, डारेन सैमी, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), निखिल नाइक, ईशांत शर्मा, अरमान जाफर, मार्टिन गुप्टिल, ईयोन मोर्गन, रिंकु सिंह, संदीप शर्मा, अरमान जाफर, अनुरीत सिंह, मोहित शर्मा, केसी करियप्पा, प्रदीप एरॉन, स्वप्निल सिंह, टी. नटराजन, मैट हेनरी, वरुण एरॉन, अक्षर पटेल, माकर्स स्टोइनिस, गुरकीरत मान और राहुल तेवातिया। दिल्ली डेयरडेविल्स: जहीर खान (कप्तान), मोहम्मद समी, शाहबाज नदीम, जयंत यादव, अमित मिश्रा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, करुण नायर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सी.वी. मिलिंद, खलील अहमद, प्रत्यूष सिंह, मुरुगन अश्विन, आदित्य तारे, शशांक सिंह, अंकित बावने, नवदीप सेनी, कोरी एंडरसन, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस, कगीसो रबाडा, क्रिस मोरिस, कार्लोस ब्रैथवेट और सैम बिलिंग्स।

