SRHvsDD: दिल्ली को चौथा झटका, 35 रन बना श्रेयस अय्यर आउट

आईपीएल-10 दंगल का 40वां मैच आज दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा है।

नई दिल्ली। आईपीएल-10 दंगल का 40वां मैच आज दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा है। जहीर खान के चोटिल होने के कारण करुण नायर की कप्तानी में उतर रही दिल्ली डेयरडेविल्स के सामने हैदराबाद को हरा आईपीएल प्लेऑफ में स्थान पक्का करने की चुनौती है तो वहीं बेहतरीन फार्म में चल रही हैदराबाद की टीम भी आज का मैच जीत आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी।बता दें कि दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक आईपीएल में 9 मैच खेले जा चुके हैं जिनमें से 6 हैदराबाद और 3 में दिल्ली को जीत हासिल हुई है। मैच का LIVE UPDATE: रोमाचंक मुकाबले की ओर मैच। दिल्ली को यहां से जीत के लिए 12 गेंद पर 12 रन चाहिए।

श्रेयस पंत के बाद क्रिस मोरिस बल्लेबाजी करने आए।

16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 148/4, जीत के लिए 24 गेंदों में 38 रन की जरूरत

16वें में दि्ल्ली को लगा चौथा झटका, श्रेयस अय्यर 25 गेंद में 35 रन बना आउट। भुवनेश्वर कुमार ने लिया विकेट

14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 137/3

ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कोरी एंडरसन क्रीज पर आए

दिल्ली को तीसरा झटका, 34 रन बना आउट हुए ऋषभ पंत

10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 96/2

8 ओवर के बाद दिल्ली 73/2, जीत के लिए अभी भी 113 रनों की जरूरत

7वें ओवर में दिल्ली को लगा दूसरा झटका, करुण नायर 39 रन बना आउट। सिर्द्धाथ कौल ने लिया विकेट

6 ओवर का पावरप्ले खत्म, दिल्ली 6 ओवर में 62/1

संजू सैमसन के आउट होने के बाद दिल्ली ने ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए भेजा

5वें ओवर की पहली बॉल पर दिल्ली को लगा पहला झटका, संजू सैमसन 28 रन बना आउट। मोहम्मद सिराज ने लिया विकेट

4 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 40/0, संजू सैमसन 28 और करुण नायर 16 रन बना खेल रहे हैं

दिल्ली की सधी शुरूआत, 2 ओवर के बाद स्कोर 16/0

दिल्ली की तरफ से संजू सैंमसन और करूण नायर की सलामी जोड़ी क्रीज पर

186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स

हैदराबाद ने जीत के लिए दिल्ली को 186 रनों की दी चुनौती

युवराज सिंह ने 41 गेंद में 11 चौके और एक छक्के के साथ नाबाद 70 रन बनाए।

20 ओवरों का खेल खत्म, हैदराबाद 185/3

आखिरी ओवरों में युवराज सिंह ने खोले हाथ, 34 गेंद में पूरा किया अर्द्धशतक

युवराज सिंह ने जड़ा पचासा, 19 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 166/3

18वें ओवर में युवराज सिंह के बल्ले से निकले रन, टीम का स्कोर 150 के पार

16 ओवर के बाद हैदराबाद 122/3, युवराज 28 और हेनरिक्स 9 रन बना क्रीज पर

14 ओवर के बाद हैदराबाद 106/3

12 ओवर के बाद हैदराबाद 93/3

हैदराबाद को तीसरा झटका, 24 रन बना केन विलियमसन आउट। मोहम्मद शमी ने लिया विकेट।

10 ओवर के बाद हैदराबाद 83/2

शिखर धवन के बाद युवराज सिंह क्रीज पर आए, केन विलियमसन 15 रन बना अभी भी क्रीज पर

होम ग्राउंड पर खेल रहे शिखर से टीम के साथ-साथ दर्शकों को भी काफी उम्मीदें थीं लेकिन धवन ने सभी को निराश किया।

हैदराबाद को दूसरा झटका, 17 गेंद में 28 रन बना शिखर धवन आउट। अमित मिश्रा ने लिया विकेट।

8 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 75/1, शिखर- 28 और विलियमसन 13 रन बना क्रीज पर

वार्नर के बाद केन विलियमसन बल्लेबाजी करने उतरे, शिखर धवन अभी भी 11 गेंद पर 23 रन बना क्रीज पर मौजूद

हैदराबाद को पहला झटका, 21 गेंदो पर 30 रन बना डेविड वार्नर आउट। मोहम्मद शमी ने लिया विकेट

छठे ओवर की पहली बॉल पर वार्नर ने जड़ा चौका, टीम का स्कोर पचास के पार

5 ओवर बाद वार्नर 25 और शिखर 23 रन बना क्रीज पर, स्कोर 49/0

हैदराबाद की अच्छी शुरूआत, 4 ओवर के बाद स्कोर 40/0

मैच शुरू, हैदराबाद की तरफ से शिखर धवन- डेविड वार्नर की सलामी जोड़ी क्रीज पर

दिल्ली ने जीता टॉस, हैदराबाद को दी पहले बल्लेबाजी

कुछ ही देर में होगा टॉस दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

दिल्ली डेयरडेविल्स: करुण नायर (कप्तान), मोहम्मद समी, शाहबाज नदीम, जयंत यादव, अमित मिश्रा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सी.वी. मिलिंद, खलील अहमद, प्रत्यूष सिंह, मुरुगन अश्विन, आदित्य तारे, शशांक सिंह, अंकित बावने, नवदीप सेनी, कोरी एंडरसन, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस, कगीसो रबाडा, क्रिस मोरिस, कार्लोस ब्रैथवेट। सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वार्नर (कप्तान), शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, मोएजिज हेनरीक्स, नमन ओझा, रिकी भुई, केन विलियमसन, सिद्धार्थ कौल, बिपुल शर्मा, आशिष नेहरा, युवराज सिंह, बेन कटिंग, अभिमन्यू सिंह, मुस्ताफिजुर रहमान, बरिंदर सरन, दीपक हुड्डा , विजय शंकर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, एकलव्य द्विवेदी, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद नबी, बेन लाफलिन, तन्मय अग्रवाल और प्रवीण तांबे।

