DDvsGL: शरूआती झटकों से उबरा गुजरात, स्कोर 50 के पार

नई दिल्ली। आईपीएल-10 के दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स और गुजरात लायंस के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। गुजरात लॉयंस के आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी हैं वहीं पिछले मैच में हैदराबाद को हरा चुकी दिल्ली इस मैच में भी गुजरात को हरा कर अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। बता दें कि आज का मैच हारने वाली टीम के लिए आईपीएल प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो सकते हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए आज का मैच करो या मरो जैसा है। मैच का LIVE UPDATES: शरूआती झटकों से उबरा गुजरात, स्कोर 50 के पार

गुजरात की खराब शुरूआत, सिर्फ 10 रन पर गिरे 2 विकेट

गुजरात को दूसरे ही ओवर में लगा पहला झटका, ब्रैंडन मैक्लम 1 रन बना आउट

दिल्ली ने जीता टॉस, गुजरात को दी पहले बल्लेबाजी

कुछ ही देर में होगा टॉस

दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

गुजरात लायंस: सुरेश रैना (कप्तान), दिनेश कार्तिक, जेसन रॉय, ड्वायन स्मिथ, अक्षदीप नाथ, शुभम अग्रवाल, बासिल थंपी, चिराग सूरी, जेम्स फॉल्कनर, एरॉन फिंच, मनप्रीत गोनी, ईशान किशन, रवींद्र जडेजा, शादाबा जकाती, शिविल कौशिक, धवल कुलकर्णी, प्रवीण कुमार, ब्रैंडन मैक्लम, मुनाफ पटेल, प्रथम सिंह, प्रदीप सांगवान, जयदेव शाह, शैली शौर्य, नाथू सिंह, तेजस बारोका, एंड्रयू टाई और इरफान पठान। दिल्ली डेयरडेविल्स: करुण नायर (कप्तान), मोहम्मद समी, शाहबाज नदीम, जयंत यादव, अमित मिश्रा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सी.वी. मिलिंद, खलील अहमद, प्रत्यूष सिंह, मुरुगन अश्विन, आदित्य तारे, शशांक सिंह, अंकित बावने, नवदीप सेनी, कोरी एंडरसन, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस, कगीसो रबाडा, क्रिस मोरिस, कार्लोस ब्रैथवेट।

