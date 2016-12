IPL 10: तो अब काले बल्ले से धोनी लगाएंगे हेलिकॉप्टर शॉट?

हेलिकॉप्टर शॉट की खोज धोनी के बचपन के दोस्त और रणजी खिलाड़ी रहे संतोष लाल ने की थी। सबसे पहले रंगीन बैट का इस्तेमाल बिग बैश में किया गया था।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 17:31 [IST]

English summary

Bat manufacturers Spartan Sports have expressed their desire that India's limited overs' skipper Mahendra Singh Dhoni should play with a coloured bat in the Indian Premier League 2017.