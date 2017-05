जब ताहिर के बेटे संग जमीन पर बैठ गए धोनी, कसम से दिल जीत लिया

पुणे एयरपोर्ट पर धोनी अपनी टीम से खेल रहे साउथ अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर के बेटे के साथ खेलने के लिए जमीन पर बैठ गए।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:32 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni sat down with his VIVO IPL 2017 team Rising Pune Supergiant fellow player Imran Tahir and his son on the airport floor.