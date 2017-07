लिस्टः वो क्रिकेटर्स जो हार गए जिंदगी की जंग और कर ली खुदकुशी

नई दिल्ली। भले ही क्रिकेट दौलत और शौहरत का खेल बन चुका हो लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसमें अधिकतर खिलाड़ी गुमनामी का शिकार हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। कई क्रिकेटर्स अपने सपनों को उड़ान देने से पहले ही पैसों की कमी व व्यक्तिगत कारणों के चलते खुदकुशी कर चुके हैं। जी हां, दरअसल एक किताब में इस चीज का खुलासा हुआ है।

क्रिकेट ट्रैकर वेबसाइट ने डेविड फ्रीथ द्वारा लिखी गई किताब बाई हिज़ ओन हैंड: ए स्टडी ऑफ क्रिकेट सुसाइड्स (By His Own Hand: A Study of Cricket's Suicides) और स्टेनले पॉल और साइलेंस ऑफ द हार्ट: क्रिकेट सुसाइड्स का हवाला देते हुए ऐसे 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के बारे में बताया है जिन्होंने डिप्रेशन, वित्तीय समस्याओँ और लंबी बीमारी के कारण खुदकुशी कर ली।

क्रिकेट ट्रैकर के मुताबिक क्रिकेटर्स सुसाईड का सबसे ताजा मामला इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड बेयरस्टो का है। क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद डेविड बेयरस्टो लगातार मानसिक तनाव का शिकार हो गये थे और उन्होंने एक साथ काफी ज्यादा नींद की गोली खाकर सुसाइड कर लिया था। वे यॉर्कशायर प्रशासन से संघर्ष के कारण डेविड अवसाद में थे। आपको बता दें कि डेविड बेयरस्टो इंग्लैंड टीम के मौजूदा ओपनर जॉनी बेयरस्टो के पिता थे।

क्रिकेटर्स सुसाइड के मामले सभी क्रिकेट कंट्रीज में देखने को मिले हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ी सुनील जयसिंघे ने बिना क्रिकेट करियर के 10 साल जीवन बिताने के बाद 40 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली थी।

वहीं भारत की बात करें तो साल 2017 के अप्रैल महीने में विदर्भ रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व खिलाड़ी अमोल जिचकर ने भी पंखे से लटककर जान दे दी थी। खबरों के मुताबिक अमोल कई महीनों से आर्थिक रूप से परेशान चल रहे थे। अमोल अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके थे।

