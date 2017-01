T-20 सीरीज के लिए सेलेक्ट हुए परवेज रसूल, पीएम मोदी भी हैं मुरीद, देखें वीडियो

कुछ वक्त पहले पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश के पास परवेज रसूल हो, उसे किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:31 [IST]

English summary

India vs England T20 series: Parvez Rasool who became the first player from Jammu and Kashmir to represent India in 2014, has played just international match so far.here is his profile.