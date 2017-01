हैजल साबित हुई युवी की लकी चार्म, 3 साल बाद हुई टीम में वापसी

युवराज सिंह के चयन के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरु हो गई हैं कि हैजल से शादी के बाद युवराज सिंह की किस्‍मत बदल गई। हालांकि युवराज खुद हैजल को अपना लकी चार्म मानते हैं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 17:31 [IST]

English summary

Experienced left-handed batsman Yuvraj Singh has been named in a 15-man India squad for the upcoming three-match One-Day International and T20 series against England.