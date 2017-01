बंपर पारी के बदौलत अजहर, कोहली, सहवाग के क्लब में शामिल हुए जाधव

जाधव ने पुणे वनडे में अपने करियर का दूसरा शतक लगाया, जिसके साथ ही भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

Kedar Jadhav hit the quickfire ton off only 65 balls with 11 fours and 2 sixes which became the fifth fastest ODI century by an Indian.