भारत बनाम इंग्लैंड: वनडे-T20 सीरीज के लिए आज चुनी जाएगी टीम इंडिया, विराट होंगे कप्तान

आज औपचारिक तौर पर विराट कोहली को वनडे और टी20 सीरीज की कप्तानी सौंप दी जाएगी।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:02 [IST]

English summary

The selection committee meeting to pick the Indian team for the one-day series against England will go ahead today.