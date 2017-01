कोलकाता वनडे : जब युवराज के सीने पर लगी बाउंसर और कोहली मस्ती करने लगे

कोलकाता वनडे मैच में जब युवी बैटिंग कर रहे थे तो 9.3वें ओवर में अचानक जेक बॉल की गेंद युवराज के सीने पर जा लगी, जिसकी वजह ये युवी एकदम से दर्द से कराह उठे।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Yuvraj Singh survived a nasty blow in his rib-cage during the third and final ODI match between India and England at Eden Gardens, Kolkata.