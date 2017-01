टीम इंडिया की जीत पर बोले भज्जी-रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते है, नाम है विराट कोहली

हरभजन सिंह ने भी बड़े अनोखे अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी है। भज्जी ने लिखा है, 'इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बॉलीवुड का एक डायलॉग- रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते है, नाम है विराट कोहली।'

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:50 [IST]

India defeated England in the 1st ODI at the Maharashtra Cricket Association (MCA) stadium in Pune by 3 wickets and took a 1-0 lead in the 3-match ODI series. ODI: Virender Sehwag to Harbhajan Singh, Twitter reacts to Virat Kohli & co’s record run-chase.