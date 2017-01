जीत के बाद जाधव ने क्यों कहा...विराट सर ने तो थका दिया?

अपनी मैराथन पारी के बारे में बात करते हुए जाधव ने कहा कि मैं इतना लंबा खेल सका, क्योंकि कप्तान कोहली ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे किया जाता है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 8:37 [IST]

Kedar Jadhav is the Man of the Match for his knock of 120 off 76 balls. He gave the Pune crowd an evening to remember.