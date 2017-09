भारत को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे में नहीं खेलेगा गब्बर

India vs Australia: Shikhar Dhawan will not play in first 3 ODI matches, Know Why

नई दिल्ली। रविवार 17 सिंतबर से शुरू हो रही भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। शानदार फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजी शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन वनडे मैच नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने इसकी जानकारी दी। शिखर धवन ने खुद पहले तीन वनडे से अपना नाम वापस लिया है क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है।

शिखर धवन की इस अर्जी को सेलेक्शन कमेटी ने मान लिया है। शिखर धवन की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं दी गई है, ऐसे में अब वनडे सीरीज के पहले तीन मैचों में अजिंक्य रहाणे या के एल राहुल में से कोई एक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेगा।

इसे भी पढ़ेंः- एक 'गलती' से हुई पाकिस्तान की फजीहत, सालों बाद मैच फिर भी खाली रहा स्टेडियम

गौरतलब है कि शिखर धवन पिछले काफी समय से शानदार लय में चल रहे हैं। पहले आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी, वेस्टइंडीज दौरा और फिर श्रीलंका, हर जगह धवन का बल्ला बोला है। श्रीलंका के खिलाफ धवन टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। ऐसे में धवन का ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ न खेलना भारत के लिए बड़ा झटका है।