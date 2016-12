Rockstar Series: जानिए तिहरे शतकधारी करुण नायर के जन्म का सच...

चेन्नई के चेपक ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नायर ने 303 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत की ओर से ये कारनामा इससे पहले केवल वीरेंद्र सहवाग ने किया था।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 14:25 [IST]

English summary

It was an emotional moment for Karun Nair's family the batsman acknowledged the cheers after smashing his maiden triple hundred. Karun, father Kaladharan reveals, was a "premature baby" born just eight months into pregnancy.