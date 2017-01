तो अंपायर कुमार धर्मसेना के कारण कोलकाता वनडे हारा भारत?

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गये तीसरे और अंतिम वनडे में अंपायर धर्मसेना ने की दो बड़ी गलतियां, जिसके चलते जीतते-जीतते हार गई टीम इंडिया।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:05 [IST]

English summary

India Lost Kolkata One Day against england beacuase of Inresponsible Umparing of Kumar Dharmasena.