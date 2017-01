भारत बनाम इंग्लैड: टी-20 सीरीज में अश्विन-जडेजा करेंगे आराम, मिश्रा-रसूल को मौका

रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है तो वहीं इन दोनों की जगह अमित मिश्रा और परवेज रसूल को शामिल किया गया है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:24 [IST]

English summary

Keeping in mind the home Test series against Bangladesh and Australia, the selectors have rested spinners Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja from the 3-match T20I rubber against England.