500 रूपए लीटर का पानी पीते हैं टीम इंडिया के कप्तान कोहली, क्यों?

विराट जब भी दूसरे देशों के टूर पर होते हैं तो वे इवियन ब्रांड का पानी पीते हैं, जिसकी एक बोतल की कीमत 500 रूपए (1 लीटर) है।

Thursday, January 19, 2017, 10:12 [IST]

Virat Kohli is reported to drink only the Evian brand water costs Rs.500 per litre, which is imported from France.