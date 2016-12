इंग्लैंड से सीरीज जीत कर टीम इंडिया ने यहां भी मारा मैदान

कप्तान विराट कोहली की अगुआई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने खास मुकाम हासिल किया है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 19:29 [IST]

