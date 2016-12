कोहली की सेना ने किया अंग्रेजों का शिकार, मिलिए जीत के नायकों से

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच एक इनिंग और 75 रन से जीत लिया और उसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की ये सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:46 [IST]

English summary

England were bundled out for 207 as India thrashed visitors by an innings and 75 runs on the final day of the fifth and final Test match against India, on Tuesday (December 20).