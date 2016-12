श्रीलंका को 34 रनों से मात देकर भारत ने जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब

श्रीलंका को जीत के लिए 274 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन पूरी टीम 239 रन बनाकर आउट हो गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 23:08 [IST]

English summary

In ACC Under-19 Asia Cup, India beat Sri Lanka by 34 runs and won the championship.