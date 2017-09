India vs Australia: ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कोहली संग शेयर की फोटो, लिखा- 'ऑफ टू चेन्नई'

India vs Australia: Virat Kohli and Team flies off to Chennai for ODI Series । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों ही देशों के खिलाड़ी इस सीरीज के लिए काफी उत्सुक हैं। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने साफ तौर पर अपनी एक्साइटमेंट को लोगों से शेयर किया है।

भारतीय टीम के युवा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने ट्विटर पर कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। पंड्या ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा- 'ऑफ टू चेन्नई' यानी हम चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं. पंड्या ने आगे लिखा- 'सीरीज के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और कप्तान खुद भी बहुत एक्साइटेड हैं।

पहला वनडे मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में

आपको बता दें कि वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा।

टीम इस प्रकार है

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मो. शमी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज, शेड्यूल

17 सितंबर - पहला वनडे, चेन्नई

21 सितंबर - दूसरा वनडे, कोलकाता

24 सितंबर - तीसरा वनडे, इंदौर

28 सितंबर - चौथा वनडे, बेंगलुरू

1 अक्टूबर - पांचवां वनडे, नागपुर

7 अक्टूबर - पहला टी-20, रांची

10 अक्टूबर - दूसरा टी-20, गुवाहाटी

13 अक्टूबर - तीसरा टी-20, हैदराबाद