भारत 'ए' और इंग्लैंड के बीच अंतिम अभ्‍यास मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड की टीम 49.5 ओवर्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:26 [IST]

Despite getting off to a flying start, England XI were restricted to a 282-run total thanks to a spirited effort by India A bowlers