अब कुक को आएंगे जडेेजा के भयानक सपने, जानिए क्यों?

पांच मैचों की सीरीज में एलिस्टर कुक को रविंद्र जडेजा ने छह बार आउट किया है, जो अपने आप में काफी खास बात है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 15:56 [IST]

English summary

Left-arm spinner Ravindra Jadeja captured England skipper Alastair Cook for the sixth time in the series.