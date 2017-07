WWC INDvNZ: भारत ने न्यूजीलैंड को 186 रनों से दी मात, सेमिफाइनल में मिली एंट्री

डर्बी। लगातार दो हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज करो या मरो मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराने के लिए मैदान पर उतरी थी और टीम ने यह कर दिखाया। इंग्लैंड में जारी महिला विश्वकप 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आज वर्चुअल क्वॉर्टरफाइनल मुकाबला में भारत ने न्यूजीलैंड को 186 रनों से मात दी। इसके बाद भारतीय टीम अब सेमिफाइमल में प्रवेश कर गई है।

मौजूदा समय में भारतीय टीम प्वाइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार उसे टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। टूर्नामेंट के शुरूआती चारो मैच जीतने वाली भारतीय टीम पिछले दो मैच लगातार हार चुकी है। बुधवार को भारतीय टीम पूनम राउत की शानदार शतकीय पारी और कप्तान मिताली राज की रिकॉर्ड ब्रेकिंग 69 रनों की पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से हार गई।

पढ़ें मैच का लाइव अपडेटः-

14 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 42/3

न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट गिरा, केटी मार्टिन आउट

न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा,रेशेल प्रीस्ट आउट

न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा, सूजी बेट्स 1 रन बनाकर आउट

266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड

भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 266 रनों का लक्ष्य

भारत का सातवां विकेट गिरा, सिखा पांडे आउट

भारत का छठा विकेट गिरा, तूफानी पारी खेलने के बाद वेदा आउट

भारत का पांचवा विकेट गिरा, शतक बनाकर मिताली राज आट

भारत का चौथा विकेट गिरा, दीप्ति शर्मा आउट

भारत का तीसरा विकेट गिरा, हरमनप्रीत कौर आउट

बारिश के बाद मैच शुरू, भारत की सधी हुई बैटिंग

भारत का दूसरा विकेट गिरा, 13 रन बनाकर स्मृति मंधाना आउट

भारत का पहला विके गिरा, 4 रन बनाकर पूनम राउट आउट।

न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

टीम इंडिया प्लेइंग इलेवनः - पूनम राउत, स्मृति मंधाना, मिताली राज (सी), हरमनप्रीत कौर, दिप्ती शर्मा, वेद कृष्णमूर्ति, सुषमा वर्मा (डब्ल्यू), शिखा पांडे, झुलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकान, पूनम यादव।

- पूनम राउत, स्मृति मंधाना, मिताली राज (सी), हरमनप्रीत कौर, दिप्ती शर्मा, वेद कृष्णमूर्ति, सुषमा वर्मा (डब्ल्यू), शिखा पांडे, झुलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकान, पूनम यादव। न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवनः- सूजी बेट्स (कप्तान), राहेल प्रीस्ट (कीपर), एमी सैटरथवैइट, केटी मार्टिन, सोफी डिवाइन, केटी पर्किन्स, मैडी ग्रीन, अमेलिया केर, हन्ना रो, ली ताहुहु, लेई कास्पेरेक।

Women's World Cup : Mithali Raj becomes first female to hit 50 half ton | Oneindia Hindi