आईसीसी महिला विश्व कप क्वॉलिफायर टीम की कैप्टन बनीं मिताली राज, टीम घोषित

इस टीम में उन सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को जगह मिली है जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में हुए वुमन टी-20 एशिया कप 2016 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब सुरक्षित रखने में भूमिका निभाई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:21 [IST]

English summary

Mithali Raj is made the captain of 14 member Indian squad for the ICC Women's World Cup Qualifiers to be held in Colombo in February.