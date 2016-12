ICC ODI टीम ऑफ द ईयरः कप्तान बने कोहली, जडेजा-रोहित भी शामिल

विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है जबकि उन्हें ऑल स्टार वनडे टीम का कप्तान चुना गया है।

Thursday, December 22, 2016, 15:38 [IST]

India's star batsman Virat Kohli chosen as the captain of the International Cricket Council's (ICC) One Day International Team of the Year 2016.