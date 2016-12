ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर आर अश्विन के बारे में कुछ खास बातें

अश्विन ने इस साल भारत की ओर से 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 72 विकेट लिए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 16:35 [IST]

English summary

India's Ravichandran Ashwin capped off a sensational year by being adjudged the ICC Cricketer of the Year to win the prestigious Sir Garfield Sobers Trophy. here is his Interesting facts.