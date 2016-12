ICC अवार्ड की घोषणा, अश्विन का शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा

नई दिल्ली। आईसीसी अवार्ड की आज घोषणा हुई, जिसमें टीम इंडिया के आर अश्विन का दबदबा रहा। आर अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द इयर के साथ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इयर का भी खिताब मिला है।

सेलेक्शन कमेटी में राहुल द्रविड़

आईसीसी ने जिन नामों का चयन किया है उसका चयन काउंसिल की अकादमी के सदस्यो के वोट के आधार पर किया गया है जिसमें टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी शामिल हैं।

ICC Cricketer of the Year @ashwinravi99 says thanks after winning the Sir Garfield Sobers Trophy and Test Cricketer of the Year #ICCAwards pic.twitter.com/B3eW9ZIEZs