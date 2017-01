कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार धोनी ने कहा, अलग-अलग कप्तानी टीम इंडिया के लिए फिट नहीं

धोनी ने कहा कि भारत में साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद ही उन्हें ये महसूस हुआ था कि क्रिकेट के तीनों फार्मेट में अलग-अलग कप्तान नहीं होना चाहिए बल्कि एक ही कैप्टन के हाथ में ही टीम की कमान होनी चाहिए।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 14:46 [IST]

English summary

I don't believe in split captaincy. For the team there has to be only one leader said Mahendra Singh Dhoni.