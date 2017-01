रोमांटिक अंदाज में हरभजन सिंह और गीता बसरा ने याट पर मनाया नया साल, तस्वीरें

9 साल के लंबे अफेयर के बाद हरभजन सिंह और अभिनेत्री गीता बसरा ने साल 2015 अक्टूबर में शादी की थी और वो पिछले साल एक नन्हीं गुड़िया के पापा बने हैं।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:40 [IST]

Indian cricketer Harbhajan Singh kicked in New Year’s in style alongside his wife Geeta Basra. Having extended their celebrations, the cricketer and the star wife is currently enjoying their much awaited holiday on the beaches of Mumbai.