Pic: हरभजन और गीता बसरा पहली बार दिखे बेटी के साथ

9 साल के लंबे अफेयर के बाद हरभजन सिंह और अभिनेत्री गीता बसरा ने पिछले साल 29 अक्टूबर को शादी की थी। हिनाया का जन्म इस साल की जुलाई में हुआ था।

So cute!- @harbhajan_singh and @Geeta_Basra with their daughter, Hinaya at the Golden Temple ❤️ pic.twitter.com/CSBVmRWGDZ

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:56 [IST]

English summary

Harbhajan Singh and Geeta Basra made their first public appearance with their daughter Hinaya Heer Plaha recently as the trio was spotted at the Golden Temple in Amritsar.