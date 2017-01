Birthday Special: राहुल द्रविड़...शर्मीले जैमी या द वॉल..क्या हो आप?

राहुल द्रविड़ ने 344 वनडे मैच में 39.16 के औसत से 10889 रन बनाये जिसमें उन्होंने 12 शतक और 83 अर्ध शतक लगाये।

Wednesday, January 11, 2017

Batting legend Rahul Dravid, popularly known as ‘The Wall’ of Indian cricket, is celebrating his 44th birthday today.