Birthday Special: कमाल के कपिल देव...ना फेंकी नो-बॉल, ना हुए रन-आउट..

कपिल देव ने अपने पूरे करियर में एक भी 'नो बॉल' नहीं डाली और ना ही अपने टेस्ट करियर की 184 पारियों में कभी रन ऑउट हुए।

Born on January 6, 1959, Kapil Dev is one of the most revolutionary sports person who has broken several records in international cricket.