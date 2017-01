Birthday Special: चेतेश्वर पुजारा.. की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ, जानिए कौन हैं वो?

25 जनवरी 1988 को गुजरात के राजकोट शहर में जन्‍मे पुजारा दांये हाथ के बल्लेबाज हैं, पूजारा को धैर्य अपनी मां रीना से और क्रिकेट की कलाबाजियां अपने पिता अरविंद पुजारा से मिली हैंं।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 9:57 [IST]

English summary

Cheteshwar Pujara who was born on, January 25, 1988 turns 29 today. He is Amazing Batsman and Ideol Son, here is some interesting Facts about him.