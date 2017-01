गुजरात ने मुंबई को रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में पांच विकेट से हराकर बनाया इतिहास

रणजी ट्रॉफी में पहली बार फाइनल मैच जीतकर गुजरात ने इतिहास रच दिया है। पार्थिव पटेल के शानदार शतक की बदौलत गुजरात ने मुंबई को पांच व‍िकेट से हरा दिया है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:02 [IST]

English summary

Gujarat beat Mumbai by 5 wickets to win Ranji Trophy for the first time