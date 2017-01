वीनस विलियम्स को बताया 'गुरिल्ला', ईएसपीएन ने कमेंटेटर को नौकरी से निकाला

एडलेर ने कहा था कि स्टेफनी पर वीनस हावी हो गई है। आप देख सकते हैं वीनस अंदर की ओर आती हैं और गोरिल्ला प्रभाव शुरू हो जाता है, ये सच में गोरिल्ला इफेक्ट है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:04 [IST]

English summary

US broadcaster ESPN has dropped commentator Doug Adler after he compared Venus Williams to a gorilla at the Australian Open -- although he insisted the word he used was guerrilla.