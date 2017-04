सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर

नक्सली हमले में शहीद जवानों के बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाएंगे क्रिकेटर गौतम गंभीर।

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 21:47 [IST]

English summary

Kolkata Knight Riders skipper Gautam Gambhir announced that his foundation will bear full expenses to educate children of the 25 CRPF personnel killed in the Maoist ambush in Chhattisgarh .